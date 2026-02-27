Intento de incendio a vehículo en Parajes de San José

Viernes 27 de febrero de 2026

Durante la madrugada, un automóvil fue rociado con gasolina e incendiado parcialmente en el fraccionamiento Parajes de San José, Distrito Valle, informó la policía municipal.

El incidente ocurrió a las 03:20 horas, cuando agentes acudieron a la intersección de Costa de México y Costa de Bélgica. La víctima, una mujer de 30 años, propietaria de un Chevrolet Malibú rojo 2008, indicó que el fuego dañó la parte trasera de su vehículo.

Según la mujer, días previos había tenido conflictos con familiares que la amenazaron, por lo que sospecha que alguno de ellos pudo haber iniciado el incendio.

La Policía Ministerial se encargó de iniciar la investigación durante el turno de noche para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.