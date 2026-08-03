Intervención conjunta fortalece al yen frente al dólar

Lunes 3 de agosto de 2026

Tokio, Japón.- El dólar estadounidense registró una fuerte caída frente al yen japonés luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, confirmaran una intervención coordinada en los mercados cambiarios para fortalecer la moneda japonesa.

Antes de conocerse la acción conjunta, el dólar se cotizaba por encima de los 163 yenes, uno de sus niveles más altos en aproximadamente cuatro décadas. Tras las primeras señales de intervención y la posterior confirmación oficial, la divisa estadounidense descendió hasta los 155.20 yenes, para posteriormente ubicarse alrededor de los 156.75 yenes durante la tarde del lunes en Tokio.

La depreciación del yen ha generado preocupación en Japón debido a que el país depende en gran medida de las importaciones para abastecer su consumo interno. Una moneda débil encarece productos y materias primas provenientes del extranjero, situación que se ha agravado por los elevados precios internacionales de la energía.

Analistas atribuyen parte de la presión sobre el yen a la diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y Japón, factor que ha incentivado a inversionistas a vender yenes y adquirir dólares para obtener mayores rendimientos.

La ministra Katayama informó que el Ministerio de Finanzas japonés adquirió yenes en coordinación con el Departamento del Tesoro estadounidense y advirtió que ambas naciones podrían repetir estas acciones si las condiciones del mercado lo requieren.

Por su parte, Trump aseguró que la intervención refleja la estrecha relación entre ambos países y afirmó que Estados Unidos obtuvo un beneficio financiero derivado de la operación.

Especialistas señalaron que este tipo de intervenciones coordinadas entre gobiernos son poco comunes y recordaron que una de las últimas acciones de gran escala ocurrió tras el terremoto y tsunami que afectaron a Japón en 2011.

Las autoridades financieras continuarán monitoreando el comportamiento de los mercados cambiarios ante la volatilidad registrada en las últimas jornadas y el impacto que pueda tener sobre la economía global.