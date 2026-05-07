Invertirá JCAS 57 millones de pesos para combatir desabasto de agua en Parral

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Chihuahua, Chihuahua
Jueves 7 de mayo de 2026
La Junta Central de Agua y Saneamiento informó que destinará una inversión superior a 57 millones de pesos para atender el desabasto de agua potable en Parral, mediante obras que permitirán incorporar hasta 50 litros por segundo adicionales al sistema hidráulico.
En coordinación con la JMAS Parral, autoridades realizaron un recorrido por infraestructura estratégica como parte del plan para fortalecer el suministro de agua en la región.
Durante la gira visitaron puntos clave como la fuente de abastecimiento La Tomatera, el pozo Nueva Vizcaya, la mina La Prieta, la galería filtrante y la planta potabilizadora, donde se presentaron las acciones en marcha.
Entre los proyectos principales destaca la incorporación de la fuente de abastecimiento La Tormenta, donde se invertirán más de 16.6 millones de pesos, obra que aportará hasta 50 litros por segundo adicionales y mejorará la frecuencia del servicio en distintos sectores de la ciudad.
También se contempla:
Rehabilitación de pozos en Valle del Verano
Mejoras en rebombeos como Quijote y Recompensa
Recuperación de la mina La Esmeralda, duplicando su capacidad de extracción
Modernización de las plantas potabilizadoras Parral y La Prieta
Habilitación de las fuentes Mina Veta Colorada, Nueva Vizcaya y Parral Vive
Acciones de sectorización e interconexión de conducciones
Reactivación de la galería filtrante de la presa Parral
El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, señaló que estas obras buscan mejorar el abastecimiento para miles de familias mediante nuevas fuentes de agua, rehabilitación de infraestructura y reducción de fugas en la red de distribución.
Con este proyecto, autoridades estiman beneficiar a más de 100 mil hogares en Parral y su zona conurbada.
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