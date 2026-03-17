Investiga Fiscalía fraude a pensionados del IMSS en Chihuahua; suman 82 denuncias

Martes 17 de marzo de 2026

La Fiscalía de la Zona Centro mantiene abiertas 82 querellas por un presunto fraude cometido contra pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes entregaron diversas cantidades de dinero a una supuesta empresa de asesoría legal que prometía gestionar pagos retroactivos.

De acuerdo con la información oficial, los hechos comenzaron en octubre, cuando los presuntos responsables ofrecían a los afectados la posibilidad de obtener montos superiores a los 100 mil pesos por concepto de retroactividad en sus pensiones.

Sin embargo, al acudir a las oficinas de la empresa —identificada únicamente como “Asesoría Legal”—, los denunciantes encontraron el lugar vacío y sin rastro de los responsables, lo que derivó en la presentación de denuncias durante el mes de febrero.

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, informó que el monto total del fraude asciende a aproximadamente 1.3 millones de pesos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables, así como para esclarecer el modo de operación utilizado en este esquema que afectó a decenas de personas adultas