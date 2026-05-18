Investiga Fiscalía masacre de cuatro personas entre Valle de Zaragoza y Camargo

Martes 19 de mayo de 2026

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene una investigación por el homicidio de cuatro personas localizadas en una brecha que conecta los municipios de Valle de Zaragoza y Camargo.

De acuerdo con información preliminar, dos de las víctimas fueron identificadas como originarias de la ciudad de Chihuahua. Sus nombres corresponden a Jesús Manuel I.V., de 31 años, y José Hiram N.C., de 18 años.

En el sitio donde fueron encontrados los cuerpos, las autoridades localizaron además una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2003 con impactos de arma de fuego.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo integrado por elementos del Ejército Mexicano, agentes de la Agencia Estatal de Investigación y policías estatales, quienes realizaron el aseguramiento de la escena.

Durante las diligencias, fueron localizados múltiples casquillos percutidos de calibres .223 y 7.62x39, este último comúnmente asociado al fusil conocido como “Cuerno de Chivo”.

Asimismo, las corporaciones aseguraron un radio de comunicación, un recipiente con ponchallantas, un teléfono celular y tres baterías para radio.

Hasta el momento, las otras dos víctimas permanecen sin identificar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.