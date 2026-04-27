Investigación revela uso de oro extranjero en monedas oficiales de EE.UU.

Lunes 27 de abril de 2026

Una investigación de The New York Times reveló que la Casa de la Moneda de Estados Unidos ha utilizado durante años oro de origen extranjero —e incluso de procedencia ilegal— para la fabricación de monedas de inversión, pese a que la ley exige que el metal sea exclusivamente estadounidense.

El reportaje documenta que parte del oro proviene de regiones vinculadas con actividades ilícitas, incluyendo minas controladas por grupos criminales como el Clan del Golfo en Colombia, así como de casas de empeño en México y Perú. Este material, tras pasar por procesos de comercialización y refinación, ingresa a cadenas de suministro legales hasta llegar a instalaciones en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, el proceso incluye la “legalización” del oro mediante registros y documentación en países de origen, seguido de su mezcla en refinerías estadounidenses, donde se diluye su trazabilidad. Empresas como Dillon Gage participan en esta etapa, combinando oro importado con producción local, lo que permite que el producto final sea considerado estadounidense bajo criterios de la industria.

El reportaje también señala que, desde hace décadas, la Casa de la Moneda no ha verificado de manera estricta el origen del oro que adquiere. Una auditoría del inspector general del Departamento del Tesoro en 2024 encontró que la institución no cumplía plenamente con sus propios controles ni con disposiciones legales que prohíben el uso de oro extranjero desde 1985.

Además, se advierte que el aumento en el precio del oro —que ronda los 5 mil dólares por onza— ha incentivado prácticas ilegales en distintas partes del mundo, incluyendo minería clandestina, financiamiento de conflictos armados y daño ambiental.

Ante estos hallazgos, el Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, informó que revisará las prácticas de adquisición de oro para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la integridad del mercado.

La investigación pone en entredicho la trazabilidad del oro en mercados globales y cuestiona la efectividad de los mecanismos actuales para distinguir entre el metal de origen legal e ilegal.