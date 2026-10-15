Chihuahua

25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 15 de octubre de 2026

Investigan a 162 policías municipales de Chihuahua; 10 han sido separados del cargo

Un total de 162 investigaciones contra elementos de la Policía Municipal se han iniciado durante 2026, de las cuales 11 han sido turnadas a la Comisión de Honor y Justicia, informó Carmen Hidalgo, titular del Órgano Interno de Control (OIC).

La funcionaria aclaró que la apertura de una investigación no significa necesariamente que exista un acto de corrupción, debido a que los expedientes también pueden derivar de incumplimientos de protocolos, omisiones durante alguna intervención u otras posibles faltas administrativas.

En lo que va del año, la Comisión de Honor y Justicia ha emitido 24 resoluciones relacionadas con elementos de la corporación.

De estas, 10 concluyeron con la separación del cargo de los policías involucrados, mientras que otras 10 derivaron en suspensiones de entre uno y 90 días sin goce de sueldo. Además, se aplicó una amonestación y en tres casos se determinó que no existía responsabilidad.

Hidalgo explicó que los policías municipales están sujetos a un régimen disciplinario específico y deben cumplir con diversos protocolos durante sus intervenciones. La corporación cuenta además con la certificación internacional CALEA, que establece estándares para el desempeño policial.

Por separado, el Órgano Interno de Control registra 93 investigaciones relacionadas con servidores públicos municipales durante 2026, originadas por denuncias u otras causas, entre ellas posibles incumplimientos en la presentación de declaraciones patrimoniales.

La titular del OIC enfatizó que todos los procedimientos deben garantizar los derechos de las partes y considerar las pruebas aportadas tanto por los denunciantes como por los servidores públicos sujetos a investigación.

PAN acusa a Morena de convertir a Morelos en “el nuevo Sinaloa”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cruz y Bonilla se encuentran cara a cara previo a entrevistas con Latinus

Ofrecen recompensa de 2 mil pesos para localizar a “Zeus” en Chihuahua

Detienen a presunta doctora tras muerte de mujer durante liposucción en clínica clandestina

Reabren calle Abolición de la Esclavitud como ruta alterna por obras al norte
Cae “Wicho”, presunto operador financiero de célula ligada a “El Mayo”; lo reclama EU
Garduño atribuye incendio de estación migratoria a dos venezolanos; activistas cuestionan señalamientos
Da luz verde Congreso a propuesta de Nancy “La China” Frías para reconocer a tianguistas de Chihuahua
“Si no estaba enterada, ¿quién gobierna Chihuahua?”: Estrada cuestiona a Maru Campos
Paga todo en efectivo, Francisco Sánchez convoca a la resistencia nacional contra la prohibición del efectivo
Regidores del PAN presentaron su 2do. Informe de Actividades en el Teatro de la Ciudad
“A mí no me van a doblar; volvería a combatir al narco como lo hice en El Pinal”: César Jáuregui

Municipios

Más Noticias

Costa Rica declara “narcoterroristas” a seis cárteles mexicanos
Identifican de manera preliminar a mujer hallada en fosa clandestina en Juárez
Inaugura Congreso Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026