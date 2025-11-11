Investigan a escoltas del Alcalde de Uruapan por la muerte del joven que lo asesinó

Martes 11 de noviembre de 2025

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Fiscalía General del Estado investiga a los escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por su posible responsabilidad en la muerte de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el joven de 17 años que asesinó al edil el pasado 1 de noviembre durante un evento público.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el adolescente fue detenido segundos después de ejecutar al Alcalde, cuando intentaba huir. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el agresor fue sometido y tirado al suelo, rodeado presuntamente por los escoltas del edil, quienes lo insultaron antes de que recibiera un disparo que le quitó la vida.

“Se está investigando por qué el abatimiento en el lugar del homicida; porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo, y hay un solo disparo que lo abate”, explicó el gobernador Ramírez Bedolla en conferencia de prensa.

El mandatario estatal precisó que el atacante pudo haber sido entregado a las autoridades ministeriales, ya que se encontraba bajo control al momento del disparo. Por ello, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para determinar si se trató de un uso excesivo de la fuerza.

Según las primeras indagatorias, Víctor Manuel, originario de Paracho, rentó una habitación en un hotel frente a la Plaza Morelos de Uruapan alrededor de las 16:00 horas del sábado 1 de noviembre. Cuatro horas después, cruzó la calle, burló el perímetro de seguridad, que incluía a 14 elementos de la Guardia Nacional y ocho escoltas personales del Alcalde, y disparó siete veces contra Manzo durante el “Festival de Velas”, celebrado en la plaza pública.

Tras el ataque, el joven intentó correr, pero fue detenido de inmediato. Testimonios y videos muestran que, mientras paramédicos intentaban reanimar a Manzo, el agresor yacía en el suelo, rodeado por hombres armados que lo increpaban con frases como “¿Quién te mandó, hijo de tu puta madre?”.

En la zona de jardines donde ocurrió el atentado, cinco de los ocho escoltas de Manzo rodearon al agresor con armas en mano. Según las versiones oficiales, un solo disparo terminó con la vida del joven, mientras que el Alcalde falleció minutos después durante su traslado al hospital.

Las autoridades estatales reiteraron que la investigación continúa abierta para esclarecer el homicidio del edil y determinar la responsabilidad penal en la muerte del agresor, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia inmediata de los escoltas municipales.