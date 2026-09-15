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Martes 15 de septiembre de 2026

Investigan a la FMF por posible práctica monopólica en el futbol mexicano

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación sobre la estructura del futbol profesional mexicano ante posibles prácticas monopólicas relacionadas con la suspensión del ascenso y descenso, casi un mes después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentara su nuevo esquema de competencia.

De confirmarse alguna conducta anticompetitiva, la FMF o los clubes de la Liga MX podrían enfrentar sanciones económicas de hasta el 10% de sus ingresos anuales, además de verse obligados a modificar las reglas que generen barreras de entrada al mercado.

El especialista en derecho deportivo internacional Elías Hurtado explicó que la investigación no determinará directamente qué sistema de competencia debe aplicarse, pero sí podría derivar en cambios estructurales que eventualmente permitan el regreso del ascenso y descenso.

El análisis se centra en determinar si la actual organización del futbol mexicano limita injustificadamente el acceso de nuevos competidores a la Primera División y si quienes controlan ese ingreso ejercen un poder sustancial para restringir la competencia.

Hurtado señaló que una liga cerrada no constituye por sí misma un monopolio, pero puede generar problemas cuando las reglas dejan de cumplir una función estrictamente deportiva y se convierten en barreras que impiden la participación de otros clubes.

La investigación podría extenderse entre 30 y 120 días hábiles antes de avanzar, en su caso, a una etapa de probable responsabilidad, donde los involucrados tendrán derecho a presentar su defensa.

Como antecedente, en 2021 la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 177 millones de pesos a clubes de la Liga MX por el llamado “pacto de caballeros” y por restricciones salariales en la Liga MX Femenil.

En caso de comprobarse prácticas monopólicas, la CNA podría ordenar cambios en la estructura de competencia para eliminar las barreras detectadas en el futbol profesional mexicano.

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