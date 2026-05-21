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Jueves 21 de mayo de 2026

Investigan clínica Detox por presuntas irregularidades tras desaparición de mujer en Puebla

Puebla.- La clínica Detox, ubicada en la zona de Zavaleta, en Puebla, se encuentra bajo investigación luego de la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, quien fue vista por última vez el pasado 18 de mayo tras acudir al establecimiento para realizarse un procedimiento estético.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y medios locales, la clínica ofrecía tratamientos estéticos de bajo costo como “lipos exprés”, aplicaciones de “ADN de salmón” y diversos procedimientos reductivos promocionados sin necesidad de hospitalización, lo que ha generado cuestionamientos sobre sus condiciones de operación.

Las investigaciones señalan que el lugar presuntamente funcionaba con personal sin acreditación profesional y sin cumplir con permisos sanitarios necesarios para realizar cirugías o tratamientos invasivos. Incluso, una mujer que se presentaba como doctora aparentemente no contaba con cédula profesional.

El caso tomó mayor relevancia luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que varias personas sacaron a Blanca Adriana aparentemente inconsciente de la clínica y la subieron a un vehículo Mini Cooper color rojo.

Familiares y autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer, mientras las autoridades estatales investigan posibles responsabilidades relacionadas con la operación de la clínica y la desaparición de la paciente.

El caso ha generado preocupación en redes sociales por el incremento de establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos sin regulación adecuada y a costos considerablemente menores que clínicas certificadas.

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