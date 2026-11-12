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Jueves 12 de noviembre de 2026

Investigan colapso de bardas en El Reliz; suspenden construcción de plaza comercial

El Gobierno Municipal de Chihuahua inició una investigación por el colapso de varias bardas perimetrales en el fraccionamiento Bosques Boreales II, ubicado en la zona de El Reliz, donde excavaciones realizadas en un terreno contiguo podrían haber provocado el debilitamiento de las estructuras.

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, informó que personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, así como de Protección Civil Municipal, acudió al lugar para realizar inspecciones y determinar las causas del derrumbe.

De acuerdo con los primeros reportes, el tramo afectado comprende entre 40 y 50 metros de barda, sin que se registraran personas lesionadas.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron suspender los trabajos de construcción de una plaza comercial ubicada junto al fraccionamiento, mientras concluyen los peritajes correspondientes.

Fuentes Rascón explicó que representantes de las dos desarrolladoras involucradas participaron en las diligencias y que, una vez determinados los daños y las posibles responsabilidades, se buscará alcanzar acuerdos para reparar las afectaciones a los propietarios.

Hasta el momento no existe un dictamen técnico definitivo que confirme que las excavaciones ocasionaron el colapso.

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