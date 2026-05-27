Investigan en México a empresa petrolera de Houston por presunto contrabando de combustible

Miércoles 27 de mayo de 2026

Autoridades mexicanas mantienen abierta una investigación contra la empresa estadounidense Ikon Midstream por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con fuentes de seguridad y documentos oficiales revelados por Reuters.

La compañía con sede en Houston habría sido identificada como una de las piezas centrales de un esquema utilizado para introducir productos petroleros a México desde Estados Unidos y Canadá mediante rutas marítimas, con el objetivo de evadir impuestos aplicados a estas importaciones.

Según las investigaciones, la Fiscalía General de la República abrió expedientes contra la empresa con base en testimonios, documentos y labores de vigilancia relacionadas con operaciones de importación y distribución de combustible.

Entre los embarques bajo revisión se encuentra el cargamento transportado por el buque Torm Agnes, cuyas exportaciones de diésel son analizadas por posibles vínculos con el crimen organizado. Además, autoridades investigan la relación de Ikon Midstream con una empresa transportista presuntamente ligada al CJNG y que habría participado en la descarga de combustible en los puertos de Ensenada y Guaymas.

La investigación también involucra una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores que operaban en territorio mexicano, según documentos elaborados entre marzo y abril por autoridades de seguridad.

Por su parte, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, rechazó las acusaciones y aseguró que no existe documentación que compruebe los señalamientos. Asimismo, la empresa negó cualquier apoyo material o financiero al CJNG.

El caso tomó relevancia internacional luego de que agentes de Homeland Security Investigations ejecutaran un cateo en las oficinas de la empresa en Houston el pasado 14 de abril, como parte de una investigación por presunta actividad criminal en curso.

Desde septiembre pasado, autoridades mexicanas han reportado la detención de al menos 16 personas relacionadas con esquemas de contrabando de combustible, aunque hasta el momento no se han revelado públicamente sus identidades ni detalles específicos sobre sus vínculos con organizaciones criminales.