Investigan feminicidio en Reynosa tras violento ataque en restaurante

Lunes 27 de abril de 2026

Un caso de extrema violencia registrado en Reynosa generó conmoción luego de que un hombre fuera detenido por el asesinato de su pareja dentro del restaurante donde ambos trabajaban.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron el 24 de abril en el establecimiento “La Gallina Dorada”, donde el presunto agresor, identificado como Cándido “N”, de 38 años, laboraba como cocinero, mientras que la víctima, Lorena “N”, de 30 años, se desempeñaba como mesera.

Testigos señalaron que la pareja había tenido conflictos previos y que ese día sostuvieron una discusión en la cocina que escaló a un ataque con arma blanca, en el que la mujer perdió la vida. El hecho provocó pánico entre clientes y trabajadores, quienes alertaron a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y, tras un operativo, lograron someter al agresor, quien se encontraba armado y opuso resistencia. Fue herido y trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. La situación jurídica del detenido se definirá una vez que su estado de salud lo permita.

El caso ha generado indignación y reavivado el llamado a fortalecer las acciones de prevención y atención a la violencia de género.