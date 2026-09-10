Investigan muerte de adolescente y 35 casos de fiebre en Guadalupe y Calvo

Jueves 10 de septiembre de 2026

La Secretaría de Salud del Estado confirmó la muerte de un adolescente y aproximadamente 35 personas con fiebre y malestar general en la comunidad de Jucapore, municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites de Chihuahua con Sinaloa.

Ante la situación, autoridades de ambas entidades iniciaron trabajos de coordinación para reforzar la atención médica y realizar la correspondiente investigación epidemiológica.

La Secretaría de Salud precisó que hasta el momento no existe un diagnóstico confirmado que determine la causa de los síntomas registrados entre los habitantes ni del fallecimiento del adolescente.

Debido a las dificultades de acceso a la comunidad serrana, el Gobierno del Estado desplegó dos Unidades Médicas Móviles, mientras que personal médico y epidemiológico será trasladado vía aérea para continuar con la atención y evaluación de los casos.

Al operativo se sumará la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, que trasladará 50 paquetes alimenticios para apoyar a las familias de la zona.

Las autoridades mantienen bajo investigación el origen de los casos y determinarán, mediante los estudios correspondientes, si existe una relación entre las personas que presentan los síntomas y el fallecimiento registrado.