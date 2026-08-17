Investigan por presunto cohecho a exfuncionario de la SEP ligado a elaboración de libros de texto

Lunes 17 de agosto de 2026

Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inició un procedimiento de responsabilidad administrativa por presunto cohecho contra Sady Arturo Loaiza Escalona, exdirector de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Loaiza Escalona, de nacionalidad venezolana y quien previamente trabajó para el gobierno de Nicolás Maduro, ocupó el cargo en la SEP entre enero de 2022 y julio de 2025. Durante ese periodo trabajó bajo la dirección de Marx Arriaga, entonces director general de Materiales Educativos y responsable del proyecto de los nuevos libros de texto.

El procedimiento deriva de una denuncia presentada en 2025 por trabajadores de la SEP, quienes acusaron al exfuncionario de presuntamente exigir pagos a cambio de evitar despidos o transferencias laborales a otras ciudades. También se formularon señalamientos por supuesto acoso y extorsión.

Arriaga ha negado haber participado en las conductas atribuidas a su excolaborador.

OIC determina presunta responsabilidad grave

Tras una investigación inicial, el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP emitió un informe de presunta responsabilidad administrativa grave contra Loaiza Escalona por posibles actos de cohecho.

Sin embargo, las autoridades desconocen actualmente su paradero. El exfuncionario dejó su puesto en la SEP el 31 de julio de 2025, por lo que el pasado 7 de agosto fue emplazado mediante edicto para que comparezca y ejerza su derecho de defensa.

De acreditarse la responsabilidad administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) podría imponer sanciones que incluyen la inhabilitación para ocupar cargos públicos y posibles sanciones económicas.

El procedimiento administrativo es independiente de cualquier eventual investigación penal, ya que el cohecho también se encuentra tipificado como delito.