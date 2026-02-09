Investigan posible extorsión en privación ilegal de la libertad de mineros en Sinaloa

Lunes 9 de febrero de 2026

Autoridades estatales investigan la privación ilegal de la libertad de diez mineros en Sinaloa, y analizan si el hecho está relacionado con un posible esquema de extorsión contra la empresa minera para la que laboraban, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

El funcionario señaló que, con base en los primeros elementos recabados, resulta altamente probable que los hechos obedezcan a la presión ejercida por grupos del crimen organizado, una práctica recurrente en zonas con actividad minera.

Indicó que las autoridades competentes realizaron las indagatorias correspondientes, enfocadas en la recolección de indicios y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar responsabilidades.

En el reporte inicial se mencionó la desaparición de dos mineros originarios de Chihuahua; no obstante, el fiscal precisó que ese fue el único aviso recibido oficialmente, por lo que las investigaciones continúan conforme a la información disponible.

Las autoridades reiteraron que el caso sigue bajo investigación y que se mantendrá coordinación entre instancias estatales y federales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.