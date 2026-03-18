Investigan posible móvil en homicidio de tesorero de Coyame; destacan labor solidaria con la comunidad

Miércoles 18 de marzo de 2026

La Fiscalía de la Zona Centro mantiene abiertas diversas líneas de investigación en torno al homicidio de Guillermo Ramírez, tesorero del municipio de Coyame, sin que hasta el momento exista un móvil plenamente definido.

De acuerdo con las indagatorias, el funcionario tenía la costumbre de invitar a habitantes de la región a viajar con él hacia la capital del estado, con el fin de compartir gastos y apoyar en sus traslados. Esta práctica, según las autoridades, podría estar relacionada con alguna de las hipótesis sobre el crimen, al haber generado posibles conflictos con terceros.

Las autoridades señalaron que Ramírez era una persona reconocida y apreciada por la comunidad, sin antecedentes que lo vinculen con actividades de riesgo, lo que ha complicado el esclarecimiento del caso.

El tesorero municipal fue privado de la libertad el pasado 6 de marzo, y su cuerpo fue localizado días después en el municipio de Aldama.

Tras confirmarse el fallecimiento, decenas de ciudadanos expresaron su solidaridad y condolencias a la familia a través de redes sociales, donde destacaron su disposición para ayudar a la población, tanto en gestiones administrativas como en apoyo para traslados a otras ciudades.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.