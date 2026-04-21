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Martes 21 de abril de 2026

Investigan posible participación de la CIA tras muerte de agentes en Chihuahua

La muerte de dos funcionarios estadounidenses en un accidente ocurrido en el estado de Chihuahua ha generado cuestionamientos sobre el papel de la CIA en operativos contra el narcotráfico en México.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, los fallecidos serían agentes de la CIA que regresaban, junto a autoridades mexicanas, de una operación para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetaminas en la sierra.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno Federal no tenía conocimiento previo de la presencia de estos funcionarios en actividades operativas, y advirtió que se investigará si hubo violaciones a la legislación mexicana, la cual prohíbe la participación de agentes extranjeros sin autorización.

“Hay coordinación, pero no operaciones conjuntas en campo”, subrayó la mandataria, marcando una postura clara sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El caso también pone en contexto un cambio en la estrategia de Estados Unidos, donde instancias como la CIA y el Pentágono han incrementado su participación en el combate a cárteles, tras la designación de algunos grupos criminales como organizaciones terroristas.

A nivel local, autoridades de Fiscalía General del Estado de Chihuahua señalaron que la presencia de personal estadounidense estaría relacionada con labores de capacitación, bajo acuerdos directos, lo que ha abierto un debate sobre los alcances legales de este tipo de colaboración.

La investigación continúa y podría tener implicaciones tanto legales como diplomáticas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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