Investigan tres posibles causas de choque mortal frente al Hospital Ángeles

Viernes 28 de agosto de 2026

Autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias que provocaron el accidente registrado frente al Hospital Ángeles, donde un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida tras ser impactado por una camioneta que presuntamente circulaba a alta velocidad.

De manera extraoficial han surgido tres versiones sobre lo que habría provocado la conducta del joven que conducía la camioneta: el posible consumo de alguna sustancia, una presunta persecución o un episodio de ansiedad. Hasta el momento ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

El accidente ocurrió en el cruce de Tomás Valles Vivar y Haciendas del Valle, cuando la camioneta EX60 impactó por alcance a un Nissan Versa que se encontraba próximo al alto.

Debido a la fuerza del choque, el Versa fue proyectado aproximadamente 200 metros, hasta terminar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Su conductor perdió la vida en el lugar.

Tras el accidente, el joven conductor fue detenido y quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades deberán establecer mediante los peritajes y demás pruebas cuál fue la causa del exceso de velocidad y si alguna de las versiones difundidas corresponde con lo ocurrido.