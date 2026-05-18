Invierte Estado 20 mdp en rehabilitación de la Unidad Deportiva José “Pistolas” Meneses

Lunes 18 de mayo de 2026

A fin de recuperar los espacios públicos para las familias chihuahuenses, por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) rehabilita la Unidad Deportiva José “Pistolas” Meneses, con una inversión de 20 millones de pesos.

Este proyecto se desarrollará a lo largo del presente año e incluye la construcción de un nuevo acceso principal, la puesta en operación del ferrocarril del lugar con la reparación de la locomotora, vagones y vías, para recuperar uno de los principales atractivos del lugar.

Actualmente se trabaja en la remodelación de los módulos sanitarios y del quiosco. Además, se tiene prevista la sustitución de la malla sombra en el área de la cancha de futbol, así como el reemplazo de teja por galvateja, en distintas áreas de descanso.

Los trabajos incluyen el mantenimiento al tobogán, la instalación de nuevos juegos infantiles y módulos ejercitadores, así como la creación de un auditorio al aire libre.

También se contempla la rehabilitación de los circuitos de pista y trotapista con el propósito de mejorar la funcionalidad, seguridad y experiencia de las y los usuarios, quienes diariamente acuden a este importante espacio recreativo y deportivo.