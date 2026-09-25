Invierte NIFCO 8.8 MDD y abre nueva planta en Chihuahua

Viernes 25 de septiembre de 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (Prodech) acompañó a NIFCO en la inauguración de su segunda planta, proyecto que representa una inversión aproximada de 8.8 millones de dólares y fortalece la capacidad productiva de la empresa en la entidad.

Con 21 años de presencia, la compañía amplía sus operaciones en la entidad para implementar programas actuales y futuros del ramo automotriz, lo que permitirá incrementar su capacidad de manufactura y ofrecer mayor flexibilidad a sus procesos productivos.

Incorpora procesos de moldeo por inyección de plástico, ensambles manuales y automatizados, manejo de materiales, almacenes, oficinas y sistemas auxiliares para soporte a la producción, con lo que fortalece su participación en la cadena de proveeduría automotriz.

Actualmente genera 420 empleos directos y contempla la creación de 150 plazas adicionales durante los próximos cinco años, como parte de sus planes de crecimiento.

La inversión se suma a los proyectos de expansión de empresas, que han encontrado en el estado condiciones para fortalecer sus operaciones y atender los mercados de la región del T-MEC, en especial los sectores estratégicos, como la industria automotriz.

A través de la estrategia Invest in Chihuahua, el Gobierno del Estado brinda acompañamiento a empresas establecidas y a nuevos proyectos de inversión, con acciones orientadas a fortalecer las cadenas de proveeduría, consolidar la actividad industrial y ampliar las oportunidades laborales en la entidad.