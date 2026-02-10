Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge

Martes 10 de febrero de 2026

La Regidora presidenta de la Comisión de Educación, Myrna Monge Meléndez junto con autoridades de Desarrollo Humano y Educación y el DIF Municipal realizó una visita a la Escuela Primaria "José Vasconcelos" y al Jardín de Niños "Marta Andrade del Rosal" centros educativos en los que se llevaron a cabo obras de rehabilitación eléctrica con una inversión superior a 1.6 millones de pesos.

En la Escuela Primaria "José Vasconcelos", el programa de infraestructura municipal realizó cambio del cableado eléctrico de la institución, con una aportación de 840 mil pesos.

Adicionalmente, se realizó el reacondicionamiento del espacio del comedor escolar, donde el DIF Municipal brindará el servicio de desayunos a los alumnos, labor en la que colabora la Presidenta del DIF Municipal la C.P Karina Olivas quien apoya activamente el programa de alimentación en escuelas.

En el Jardín de Niños "Marta Andrade del Rosal", contiguo a la primaria, se destinaron 850 mil pesos para la rehabilitación integral del cableado eléctrico, garantizando condiciones seguras y adecuadas para el aprendizaje de las niñas y niños de nivel preescolar.

La regidora Monge destacó que estas obras se ejecutan dentro del Programa de Infraestructura Educativa de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, el cual opera bajo un esquema tripartita que suma esfuerzos del Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el sector empresarial a través de FECHAC, lo que permite potenciar los recursos disponibles en beneficio de la comunidad escolar.

Un elemento fundamental de este modelo de colaboración ha sido la participación activa de los padres de familia, quienes realizaron una aportación aproximada de 30 mil pesos por escuela.

Esta contribución refleja el compromiso de la comunidad con el bienestar de sus planteles y genera un sentido de corresponsabilidad en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones.

"Estos trabajos son posibles gracias al compromiso y liderazgo de nuestro alcalde, Marco Bonilla, y al esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, dijo.

"Cuando el gobierno, el estado, los empresarios y los padres de familia suman voluntades, las escuelas de nuestro municipio se transforman. Hoy, las niñas y niños de estas dos instituciones cuentan con instalaciones más seguras y dignas para aprender."

"Marco Bonilla cumple su compromiso con la calidad educativa y la mejora continua de la infraestructura escolar, reconociendo que los espacios físicos son determinantes para el desarrollo integral de los estudiantes y el bienestar de toda la comunidad" concluyó la Regidora Monge.