Invita Estado al desfile cívico-militar en conmemoración por el 215 Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia en México

Lunes 15 de septiembre de 2025

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invita a la ciudadanía al tradicional desfile cívico-militar conmemorativo del 215 Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia en México, donde se contempla la participación de más de 5 mil 200 personas.

Se tienen registrados 62 contingentes conformados por estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior, integrantes de asociaciones civiles, elementos del Ejército Mexicano y personal de dependencias gubernamentales.

La ceremonia oficial será encabezada por la gobernadora Maru Campos, acompañada por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, así como los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades civiles y militares.

El acto cívico iniciará a las 10:30 horas del próximo martes 16 de septiembre. Los participantes comenzarán su recorrido a la altura del cruce de avenida Venustiano Carranza y calle Nicolás Bravo, con dirección hacia avenida Benito Juárez, por la que continuarán hasta la intersección con avenida Cristóbal Colón.

La descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad abrirá la marcha, seguida por el contingente representado por elementos de la 5/a. Zona Militar, la Guardia Nacional y la Región Aérea del Noreste, así como el agrupamiento de escoltas escolares.

También participarán los contingentes y bandas de guerra de instituciones educativas de Secundaria, Media Superior y Superior, que serán evaluadas por un jurado calificador, a fin de premiar a los mejores de cada nivel escolar.

Además harán acto de presencia asociaciones civiles como el Rescate Juvenil Deportivo y la Escuela de Charrería “El Pitayo”.

Por las corporaciones de seguridad pública y protección civil, tomarán parte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Coordinación Estatal de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Además de la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Durante el acto cívico se contará con servicio médico a nivel de primeros auxilios, además de sanitarios y un área especial para personas con discapacidad y adultos mayores.