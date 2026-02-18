El Estado

21.48°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de febrero de 2026

Invita FFYL de la UACH a jornada de donación de sangre

La Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) invitó a la comunidad estudiantil y al público en general a participar en su jornada de donación de sangre, iniciativa que busca fortalecer la cultura de solidaridad y responsabilidad social.

La campaña se llevará a cabo este miércoles en un horario de 8:00 a 13:30 horas, en la Sala de Maestros de la Facultad. Las personas interesadas podrán registrarse previamente mediante el código QR disponible en el banner oficial del evento.

La jornada contará con la participación del Centro de Transfusión Sanguínea, instancia responsable de realizar el proceso bajo los protocolos médicos correspondientes, garantizando seguridad y atención profesional a los donantes.

Además, la actividad será válida para el Carnet Universitario en el rubro de Apoyo a la Comunidad.

La donación de sangre es fundamental para salvar vidas, ya que permite atender a pacientes que requieren transfusiones por enfermedades, accidentes o intervenciones quirúrgicas. Una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas, al separarse en componentes como glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Podrán participar hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, con un peso mínimo de 50 kilogramos, en buen estado de salud y que no hayan padecido enfermedades infecciosas recientes ni estado en riesgo de contraerlas.

