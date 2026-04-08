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Miércoles 8 de abril de 2026

Invita Manque Granados al tercer “Sabadito Emprendedor” con taller gratuito de jabones artesanales

Manque Granados convocó a vecinos de las colonias Insurgentes, Deportistas y zonas aledañas a participar en el tercer “Sabadito Emprendedor”, una jornada gratuita de capacitación en elaboración de jabones artesanales que se realizará este sábado 11 de abril.

El taller tendrá lugar de 9:00 a 12:00 horas en el Centro Comunitario de la colonia Insurgentes, ubicado en la calle Unidad Popular 10210, en Chihuahua capital.

La actividad es gratuita y cuenta con cupo limitado para 30 personas, por lo que las y los interesados deberán registrarse vía WhatsApp al número 614 247 1571.

Este programa forma parte de la estrategia para impulsar el emprendimiento y fortalecer la economía familiar mediante cursos de oficio que se imparten cada sábado en los Centros Comunitarios del Gobierno Municipal.

El taller será impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), donde las personas asistentes aprenderán técnicas básicas de fabricación de jabones artesanales, además de conocimientos que pueden convertirse en una opción de autoempleo o un negocio local.

Además, el evento incluirá pláticas informativas de diversas dependencias gubernamentales para dar a conocer apoyos, programas y herramientas disponibles para fortalecer proyectos productivos.

El “Sabadito Emprendedor” cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado —a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico e Icatech—, así como del Gobierno Municipal mediante el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad.

Con esta iniciativa, la diputada federal Manque Granados reafirmó su compromiso de acercar oportunidades de capacitación, fortalecer la economía familiar y apoyar a las familias chihuahuenses interesadas en emprender.

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