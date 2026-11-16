Lunes 16 de noviembre de 2026

La Síndica municipal, Olivia Franco, invitó a las y los chihuahuenses a participar en la jornada de votación del Presupuesto Participativo 2027, que se realizará los próximos 28 y 29 de noviembre, para elegir proyectos que contribuyan al mejoramiento de sus colonias y comunidades.

Franco destacó que este mecanismo permite a la ciudadanía decidir sobre obras prioritarias en materia de infraestructura urbana, rehabilitación de espacios públicos, áreas deportivas y planteles educativos, brindando la oportunidad de que sus propuestas resulten ganadoras y beneficien directamente a sus comunidades.

Asimismo, señaló que la Sindicatura Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, da seguimiento a las distintas etapas del proceso y vigila la correcta aplicación de los recursos públicos, con el propósito de verificar que los proyectos seleccionados se ejecuten conforme a la normatividad y en beneficio de la población.

Para participar, las personas interesadas pueden descargar gratuitamente la aplicación “Presupuesto Participativo”, disponible en Google Play y App Store, donde podrán consultar las propuestas correspondientes a su distrito y seleccionar las que consideren prioritarias.

La votación podrá realizarse de manera digital mediante la aplicación o presencialmente en los centros que habilitará el Gobierno Municipal durante los días establecidos.

Finalmente, Olivia Franco reiteró que la participación ciudadana, acompañada de una vigilancia responsable del gasto público, permite impulsar obras que respondan a las necesidades reales de las familias chihuahuenses, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.