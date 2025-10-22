Invita Paty Ulate a participar en el Premio Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad

Miércoles 22 de octubre de 2025

La regidora Paty Ulate Bernal, invitó a las personas y organizaciones comprometidas con la inclusión a participar en el Premio Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2026, reconocimiento que habrá de entregar el presidente Marco Bonilla en Sesión Solemne de Cabildo.

“La inclusión no es solo un principio, es una forma de construir comunidad. Con este premio reconocemos a quienes, con su ejemplo y trabajo, hacen de Chihuahua una ciudad más justa, solidaria y con oportunidades para todas y todos”, dijo Paty Ulate.

Indicó que quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del micrositio https://premioschihuahua.mpiochih.gob.mx desde donde se puede descargar la convocatoria y tramitar el registro sin importar la hora o el día.

El Premio Municipal Chihuahua por la Inclusión Social de Personas

con Discapacidad con el que se reconoce el esfuerzo, compromiso y liderazgo de quienes trabajan día a día para construir una comunidad más accesible y solidaria, se entregará en Sesión Solemne del H. Ayuntamiento y consta de una medalla, premio en efectivo equivalente a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente (UMA), y un reconocimiento.

La Convocatoria del Premio Municipal Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2025 cierra el viernes 14 de noviembre, por lo que aún hay tiempo para registrarse y participar.

Para mayores informes, llamar al 072 extensión 2916.