Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Invita Regidora Lupita Borruel al Zumbatón de cierre de la Semana de la Salud 2026

Como parte del cierre de la Semana de la Salud, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento, invita a la ciudadanía en general a participar en el Zumbatón, una actividad gratuita de activación física y sana convivencia abierta a todo público.

El evento se llevará a cabo este viernes en el Gimnasio del Deporte Adaptado, en un horario de 9:30 a 11:30 de la mañana.

La regidora Borruel destacó que esta actividad representa una oportunidad para que la comunidad se una a los esfuerzos de promoción de la salud que se han impulsado a lo largo de la semana, cerrando con energía y convivencia un programa dedicado al bienestar integral de las y los chihuahuenses.
La entrada es libre y se invita a toda la ciudadanía a participar.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

