Invita Regidora Lupita Borruel al Zumbatón de cierre de la Semana de la Salud 2026

Jueves 5 de marzo de 2026

Como parte del cierre de la Semana de la Salud, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento, invita a la ciudadanía en general a participar en el Zumbatón, una actividad gratuita de activación física y sana convivencia abierta a todo público.

El evento se llevará a cabo este viernes en el Gimnasio del Deporte Adaptado, en un horario de 9:30 a 11:30 de la mañana.

La regidora Borruel destacó que esta actividad representa una oportunidad para que la comunidad se una a los esfuerzos de promoción de la salud que se han impulsado a lo largo de la semana, cerrando con energía y convivencia un programa dedicado al bienestar integral de las y los chihuahuenses.

La entrada es libre y se invita a toda la ciudadanía a participar.