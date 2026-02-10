El Estado

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de febrero de 2026

Invita SFP a usar la plataforma Tu Trámite ¡Aquí!

La Secretaría de la Función Pública (SFP) invita a las y los chihuahuenses a hacer uso de la plataforma Tu Trámite ¡Aquí!, diseñada para facilitar la atención ciudadana y acercar los servicios del Gobierno del Estado de una manera simple y accesible.

A través de este espacio, la ciudadanía puede realizar 39 trámites y servicios en línea desde la comodidad su casa o en cualquier lugar con acceso a Internet.

Entre los servicios disponibles se encuentra la consulta de adeudos y el pago en línea de la revalidación vehicular.

El sitio también permite expedir una versión digital de la licencia de conducir emitida por el Estado de Chihuahua, lo que representa un avance en la modernización de los servicios y en la atención a las necesidades de la población.

Tu Trámite ¡Aquí! concentra también servicios dirigidos a empresas, así como la emisión de cartas y constancias escolares, lo que contribuye a una atención más clara, sencilla y sin procesos complicados.

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

