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Lunes 17 de agosto de 2026

Invita STPS a feria de empleo de las juventudes, ofertarán más de 3,800 empleos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del Servicio Estatal de Empleo (SEE), invita a las y los chihuahuenses a la Feria de Empleo de las Juventudes que se llevará a cabo en Chihuahua capital el próximo 19 de agosto.

En este espacio se ofertarán más de 3 mil 800 vacantes, de las cuales mil 520 están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.
 
En la jornada participarán 80 empresas del ramo manufacturero, hotelero, autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industria, con rangos salariales que van desde los 9 mil 583 pesos hasta los 60 mil pesos, con prestaciones de ley correspondientes.
 
Además, las y los asistentes podrán obtener documentos oficiales gratis, ya que dependencias gubernamentales estarán ofreciendo sus servicios totalmente gratuitos.

Ente las instancias participantes se encuentran el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), Fiscalía General del Estado (FGE),Secretaría de Salud, Registro Civil, Movilidad Vial, el Centro de Conciliación Laboral (CCL), el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, entre otras.
 
Para facilitar el proceso de contratación, se recomienda acudir con original y copia de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, CV o solicitud de empleo.
 
Ls cita es en el Centro de Convenciones “EXPO Chihuahua”, ubicado en la avenida Tecnológico #1900, en un horario de 9:00a.m. a 3:00 p.m.

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