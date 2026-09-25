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Viernes 25 de septiembre de 2026

Invita Secretaría de Turismo a disfrutar eventos deportivos de FITA Chihuahua

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua), invita a disfrutar de próximos eventos deportivos que se llevarán a cabo en los municipios de Balleza y Jiménez, como parte de las acciones para fortalecer el turismo de aventura y deportivo en las distintas regiones del estado.

Los días 25 y 26 de septiembre se llevará a cabo la Ruta Extrema Balleza, un recorrido de vehículos Off Road que permitirá a las y los participantes disfrutar de los caminos y paisajes de este municipio, experiencia que combina adrenalina, aventura y contacto con la naturaleza.

Posteriormente, el 27 de septiembre, el municipio de Jiménez será escenario del Reto Zona del Silencio, competencia de ciclismo de montaña (MTB) que llevará a las y los deportistas por paisajes característicos de esta emblemática región del sur de Chihuahua, reconocida por su singular entorno natural y sus extensas zonas desérticas.

Con estos eventos, FITA Chihuahua promueve el turismo de aventura y deportivo en diferentes regiones del estado, al aprovechar la diversidad de paisajes y escenarios naturales de Chihuahua para el desarrollo de distintas disciplinas.

Para consultar la programación completa de eventos, se invita a visitar el calendario oficial de FITA Chihuahua 2026 en https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026, así como las redes sociales de la Secretaría de Turismo.

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