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Jueves 21 de mayo de 2026

Invita Sedena a jóvenes de Chihuahua a integrarse al Servicio Militar encuadrado

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Grupo de Base Aérea Número 3, lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes de la clase 2007 y remisos para integrarse voluntariamente a la XI Compañía del Servicio Militar Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo la modalidad de encuadrados durante un periodo de tres meses.

La invitación está enfocada en hombres jóvenes interesados en recibir adiestramiento militar y formación dentro de la Fuerza Aérea Mexicana, además de acceder a distintos beneficios durante el tiempo de servicio.

Entre los apoyos que recibirán quienes sean aceptados se encuentran servicio médico, alimentación, vestuario, alojamiento y capacitación militar. Al finalizar el periodo, los participantes obtendrán la hoja de liberación del Servicio Militar Nacional y podrán acceder a una bolsa de trabajo.

Las autoridades militares informaron que los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, tener 18 años cumplidos y no exceder los 30 años de edad, además de participar de manera voluntaria.

Como parte de los requisitos, deberán presentar cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, credencial de elector, CURP, acta de nacimiento certificada, comprobante de estudios, comprobante de domicilio y constancia de antecedentes no penales.

Asimismo, tendrán que aprobar exámenes físicos y médicos para acreditar que cuentan con las condiciones necesarias para integrarse al adiestramiento militar.

La Sedena destacó que este programa busca fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso con el país, además de representar una oportunidad de desarrollo personal y laboral para los jóvenes participantes.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614-124-4418.

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