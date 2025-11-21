Invita Síndica a ciudadanos a aprovechar descuento del 100% en recargos del predial

Viernes 21 de noviembre de 2025

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, invitó a la ciudadanía a aprovechar el programa “Descuentos en recargos del predial”, que estará vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de este año. Por primera vez en la historia, los contribuyentes podrán acceder a un descuento del 100% en recargos, como parte de las medidas implementadas por el alcalde Marco Bonilla, consciente de los desafíos económicos que enfrentan las y los chihuahuenses.

"Invitamos a todas las ciudadanía a aprovechar por primera vez en la historia el descuento del 100% en recargos del predial, vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Sabemos que ha sido un año complejo económicamente para las familias chihuahuenses por diferentes factores, por lo que esta medida busca facilitar que contribuyentes se pongan al corriente y tengan la oportunidad de regularizar sus pagos sin afectar su economía," señaló Franco.

“El programa tiene como objetivo facilitar que chihuahuenses se pongan al corriente con el pago del predial, al acercar unidades de pago móviles y fijas, incluyendo el Teso-chat lo que genera confianza y permite realizar consultas sobre trámites o adeudos. La recaudación de este impuesto es clave para el municipio, pues financia servicios públicos, mejora infraestructura urbana y fortalece la autonomía financiera," agregó la Síndica.

Durante el operativo se busca apoyar a quienes adeuden predial de años anteriores, de manera que puedan regularizar su situación y pagar con normalidad en enero, lo que se traduce en mejores servicios para todos. Además, los ciudadanos podrán realizar pagos con tarjeta de crédito y meses sin intereses.

Para consultas y revisión de adeudos, los contribuyentes pueden comunicarse mediante WhatsApp al Teso-chat 614 120 00 13.

Puntos de pago y horarios:

* Desarrollo Urbano – Calle Presa Chuvíscar #1108. Lunes a viernes: 8:00 a 17:00; sábados: 8:00 a 14:00.

* Rastro TIF – Periférico Lombardo Toledano #13401. Lunes a viernes: 8:00 a 14:00.

* Villa Juárez – Calle 3ra y 16 de Septiembre S/N. Lunes a viernes: 8:00 a 17:00; sábados: 8:00 a 14:00.

* Relleno Sanitario – Km 7.5 Carretera Aldama. Lunes a sábados: 8:00 a 15:00.

* Sucursal Centro – Calle Allende No. 7, colonia Centro. Lunes a viernes: 8:00 a 17:00; sábados: 8:00 a 14:00.

* Tesorería Municipal – Calle Mina #408, colonia Centro. Atención a grupos vulnerables: lunes a viernes 7:00 a 17:00; sábados 8:00 a 14:00.

* Asociación Ganadera – Km 8.4 Carretera a Cuauhtémoc. Lunes a viernes: 8:30 a 15:00; sábados 9:00 a 13:00.

* Seguridad Pública Norte – Avenida Homero #500. Lunes a domingo: 8:00 a 17:00.

* Alsuper Nogales – Avenida Cristóbal Colón esquina Circuito Universitario Local #6. Lunes a viernes: 8:00 a 17:00; sábados 8:00 a 14:00.

* Parque Fundadores – Calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético. Lunes a viernes: 8:00 a 17:00; sábados: 8:00 a 14:00.

* Seguridad Pública Sur – Avenida Pacheco #8800. Lunes a domingo: 8:00 a 17:00.

* Edificio del Banco Comercial Mexicano – Avenida Independencia y Victoria, colonia Centro, Plaza de Armas. Lunes a viernes: 8:00 a 17:00; sábados 8:00 a 14:00.

Este programa representa una oportunidad histórica para que los ciudadanos regularicen su situación fiscal, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y al fortalecimiento de los servicios públicos municipales.