Invita Síndica a participar en “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026”

Martes 3 de febrero de 2026

La Síndica municipal Olivia Franco invitó a estudiantes del municipio de Chihuahua y a sus familias a participar en el Programa “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026”, cuya recepción de documentos inicia este 26 de enero, con el objetivo de reconocer el alto desempeño académico mediante un apoyo económico.

La funcionaria destacó que la Sindicatura participa de manera permanente en todas las etapas del programa, desde la recepción y revisión de la documentación hasta la entrega de los apoyos, para supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos y asegurar un proceso transparente y equitativo.

“Es importante que la ciudadanía tenga la certeza de que este programa se desarrolla con orden, legalidad y transparencia, cuidando que los recursos públicos lleguen a quienes realmente cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria”, señaló la Síndica.

Según la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, la convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias, así como en las redes sociales del Gobierno Municipal de Chihuahua. El registro podrá realizarse de manera digital o presencial, conforme al calendario establecido.

El registro en línea estará disponible del 02 al 06 de febrero de 2026 a través de la plataforma https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx/. Para la zona urbana, el registro presencial se realizará del 03 al 06 de febrero de 2026 en los Centros de Recepción autorizados; mientras que en la zona rural el periodo será del 26 de enero al 06 de febrero de 2026, en los centros correspondientes.

Al concluir el registro, el sistema generará un folio, que deberá ser resguardado, ya que no será posible realizar modificaciones ni complementar información posteriormente.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo al teléfono 072, extensiones 6566, 6520, 6509, 6517 y 6582, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro, en horario de 8:30 a 15:00 horas de lunes a jueves y viernes de 8:30 a 14:00 horas.