Invita Síndica a participar en la votación del Presupuesto Participativo este fin de semana

Sábado 29 de noviembre de 2025

La Síndica Municipal, Olivia Franco, hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la jornada de votación del Presupuesto Participativo 2026, que se llevará a cabo este 29 y 30 de noviembre, una consulta que busca fortalecer la participación ciudadana y la toma colectiva de decisiones sobre el destino de los recursos públicos.

Franco informó que ya está disponible la aplicación oficial para votar, una herramienta digital que operará de manera exclusiva durante ambos días y permitirá a las personas emitir su voto desde cualquier dispositivo Android. La descarga puede realizarse a través del sitio oficial: www.presupuestochihuahua.org/landing.

Además, invitó a la ciudadanía a utilizar el mapa digital elaborado por la Sindicatura Municipal para ubicar el centro de votación más cercano. Señaló que esta herramienta facilita la participación al mostrar, de manera clara y accesible:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1JkTCBX7rFwDuc5I2bf6HaJdUtMPE_X0&usp=sharing

La Síndica destacó que este año se destinarán 333 millones de pesos para financiar los proyectos elegidos por la comunidad. La distribución del presupuesto quedará de la siguiente forma:

• 30% para obras y servicios públicos

• 5% para seguridad pública

• 20% para actividades deportivas, recreativas y culturales

• 20% para infraestructura urbana

• 10% para proyectos en instituciones educativas

• 15% para la zona rural

Además de la modalidad digital, Franco recordó que estarán habilitados 70 centros de votación, de los cuales 65 serán regulares y 5 de votación múltiple, donde las personas podrán acudir a emitir su voto entre las 9:00 y las 19:00 horas durante ambos días.

La Síndica reiteró su invitación a la población a participar en esta jornada cívica: “El Presupuesto Participativo es una herramienta que permite que las y los chihuahuenses decidan directamente en qué proyectos quieren que se inviertan los recursos municipales. Su voz es fundamental”.

Las autoridades municipales subrayaron que la participación de la comunidad es clave para que los proyectos reflejen las necesidades reales de cada colonia, comunidad y sector del municipio.