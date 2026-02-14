Invita Síndica a utilizar la app “Marca el Cambio” para reportar fallas en servicios públicos

Sábado 14 de febrero de 2026

La Síndica Olivia Franco invitó a las y los chihuahuenses a descargar en sus teléfonos móviles la aplicación “Marca el Cambio”, una herramienta digital que permite reportar de manera directa cualquier falla en los servicios públicos municipales, así como solicitar auxilio en casos de emergencia.

Explicó que, desde cualquier punto del municipio, la ciudadanía puede notificar situaciones como baches, fallas en el alumbrado público, problemas en la recolección de basura, limpieza de calles, condiciones de caminos de terracería y denuncias por maltrato animal, entre otros servicios.

Asimismo, destacó que la aplicación permite dar seguimiento puntual al estatus de cada reporte, lo que fortalece la atención oportuna por parte de las autoridades.

“Es muy importante que la ciudadanía utilice esta herramienta, porque nos permite atender con mayor rapidez las problemáticas y darles seguimiento puntual hasta su solución. Cuando sociedad y gobierno trabajamos en equipo, logramos mejores resultados para Chihuahua”, expresó.

Franco señaló que tienen conocimiento de que el Gobierno Municipal ya trabaja en la atención de los baches generados por las lluvias registradas al inicio de la semana; sin embargo, subrayó que el reporte oportuno a través de la app “Marca el Cambio” es fundamental para ubicarlos con mayor rapidez y agilizar su reparación.

Asimismo, recordó que el Municipio de Chihuahua cuenta con un programa de reparación de daños para las personas que hayan sufrido afectaciones en sus vehículos a causa de baches, como daños en llantas, rines o suspensión. Las y los afectados pueden iniciar el proceso realizando un reporte al 911 para que una unidad acuda al lugar y levante el parte correspondiente.

Finalmente, la Síndica destacó que la Sindicatura trabaja de manera cercana a la ciudadanía a través de programas como “Sindicatura en Tu Colonia” y “Sindicatura Cerca de Ti” en la zona rural, así como mediante acciones como el operativo baches y el operativo parques, a través de los cuales se escuchan y canalizan las inquietudes de la población, con el objetivo de ser un enlace más en la atención y solución de sus necesidades.