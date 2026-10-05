Invita Trabajo y Previsión Social a Feria de Empleo de la Inclusión

Lunes 5 de octubre de 2026

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Estatal de Empleo (SEE) invita a las y los chihuahuenses a la Feria de Empleo de la inclusión, a realizarse el martes 6 de octubre en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde se ofertarán más de 2 mil puestos.

Serán más de 80 empresas las que estarán ofrecerán vacantes del ramo manufacturero, hotelero, autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industria, con rangos salariales que van desde los 9 mil 583 pesos hasta los 60 mil pesos, con las prestaciones de ley correspondientes.

Dicha oferta laboral es para personas con discapacidad y para el público en general que esté interesado en algún puesto de los rubros mencionados.

Diversas dependencias como el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Salud, Registro Civil, Movilidad Vial, el Centro de Conciliación Laboral (CCL), el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, entre otras, expedirán documentos totalmente gratis a los asistentes.

Para facilitar el proceso de contratación, se recomienda acudir con original y copia de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, currículum vitae o solicitud de empleo.

La Feria de Empleo tendrá verificativo de las 9:00 a las 15:00 horas en el Centro de Convenciones “EXPO Chihuahua”, ubicado en la avenida Tecnológico 1900 de la colonia Santo.