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Miércoles 7 de octubre de 2026

Invita Universidad Tecnológica de Chihuahua a formar parte de su casa de estudios

La Universidad Tecnológica de Chihuahua abre sus puertas e invita a las y los jóvenes a formar parte de su comunidad académica para el periodo enero-abril 2027, con opciones de estudio tanto en su campus central como en la Unidad Bilingüe Internacional y Sustentable de la capital, además de sus sedes en Ojinaga y Cuauhtémoc.

La institución cuenta con una amplia variedad de programas pensados para las necesidades actuales de los estudiantes, y en su modelo tradicional se imparten las ingenierías en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Industrial, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Energías y Desarrollo Sostenible, así como la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.

Para quienes buscan una formación con proyección internacional, la modalidad bilingüe ofrece la Licenciatura en Lengua Inglesa, Negocios y Mercadotecnia, e Ingenierías en Industrial y Tecnologías de la Información.

Asimismo, para brindar mayor flexibilidad, se dispone del modelo mixto- virtual con carreras en el área de tecnologías, industria y negocios, además de maestrías en Alta Dirección e Ingeniería para la Optimización de Procesos de Manufactura Inteligente.

Como parte del apoyo integral que se brinda al alumnado, la universidad dispone de 10 tipos de becas internas y externas, entre las que destacan apoyos académicos, alimenticios, culturales, deportivos y por parte de fundaciones.

De igual forma, los estudiantes pueden acceder a programas para el dominio del idioma francés, capacitación especializada bajo demanda y el servicio de casas de cuidado diario a bajo costo.

La Universidad informó que la entrega de fichas de admisión dio inicio oficialmente el 1 de octubre. Todo el trámite se realiza de manera sencilla y digital en tan solo tres pasos en el sitio web: www.utch.edu.mx.

Para mayor información o consultas de las y los aspirantes, la institución pone a disposición el teléfono 614-432-2000 y el enlace directo https://www.utch.edu.mx/index.php/aspirantes/.

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