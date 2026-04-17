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Viernes 17 de abril de 2026

Invitan a ExpoViaja 2026 en Ciudad Juárez; ofrecerán promociones y paquetes turísticos

Con el objetivo de fortalecer la promoción turística y acercar opciones de viaje a la comunidad, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció la realización de ExpoViaja 2026, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo.

El evento tendrá como sede el Centro de Convenciones Injectronic, ubicado sobre la avenida Antonio J. Bermúdez, en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

Francisco Moreno, director de Promoción Turística del Municipio, invitó a la ciudadanía a asistir y conocer las distintas alternativas de viaje que estarán disponibles, con la participación de agencias tanto locales como de la ciudad de Chihuahua.

Por su parte, Adalberto Castro, representante de Expo Viajes, destacó que el evento regresa a la ciudad tras una ausencia de 10 años, por lo que se busca concentrar en un solo espacio las mejores promociones y paquetes turísticos.

Detalló que participarán alrededor de 50 expositores, entre empresas locales, nacionales e internacionales, quienes ofrecerán opciones para viajar dentro del estado, a distintos destinos del país y al extranjero, principalmente para temporadas de verano y fin de año.

Los organizadores aseguraron que se trata de empresas establecidas, lo que brinda confianza a los asistentes para adquirir servicios turísticos.

Además, se informó que la entrada será libre y que el evento está diseñado como una experiencia familiar.

Finalmente, expositores señalaron que los visitantes podrán encontrar ofertas competitivas en precio y calidad, con opciones adaptadas a diferentes presupuestos.

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