Invitan a Registrarse como Supervisores y Capacitadores Electorales Locales para las Elecciones Extraordinarias

Sábado 29 de marzo de 2025

Como parte del proceso de las elecciones extraordinarias que se celebrarán el próximo 1 de junio, en las que se elegirán 305 cargos del Poder Judicial del Estado, el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha lanzado una convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar como Supervisor Electoral Local (SEL) o Capacitador Asistente Electoral Local (CAEL).

El IEE destacó que los SEL y CAEL desempeñarán un papel crucial en la organización y logística de las elecciones, siendo responsables de supervisar y asistir en diversos aspectos del proceso electoral. A cambio de su compromiso, quienes resulten seleccionados recibirán una compensación mensual que superará los 10 mil pesos.

La convocatoria para el registro comenzó el 24 de marzo y permanecerá abierta hasta el 2 de abril de 2025. Los interesados pueden subir sus documentos al sitio web oficial del IEE: https://recluta.ieechihuahua.org.mx/.

Para registrarse como SEL o CAEL, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, contar con credencial para votar vigente o comprobante de trámite, tener buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno (salvo casos de carácter imprudencial), haber acreditado, al menos, educación media básica (secundaria), contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para desempeñar las funciones del cargo, ser residente del estado de Chihuahua, preferentemente en el municipio donde se prestarán los servicios, no haber militado en ningún partido político ni participado en campañas electorales en el último año, y no haber sido representante de un partido político o coalición en elecciones celebradas en los últimos tres años.

El IEE informó que los SEL que sean contratados en la capital del Estado y en el resto de los municipios recibirán un sueldo mensual bruto de 17 mil 500 pesos (sin impuestos). Sin embargo, aquellos que trabajen en Ciudad Juárez percibirán 19 mil 500 pesos. Por su parte, los CAEL de los municipios de Chihuahua y otras regiones del Estado recibirán 15 mil 785 pesos mensuales (sin impuestos), mientras que los CAEL de Ciudad Juárez obtendrán 17 mil 500 pesos.

Una vez realizado el registro de los interesados, entre el 5 y el 6 de abril, los aspirantes serán sometidos a una serie de preguntas y pruebas, centradas en su conocimiento sobre el proceso electoral. Estas evaluaciones se llevarán a cabo de manera presencial en todos los municipios del estado. Entre el 8 y el 21 de abril, se realizarán entrevistas para evaluar el entendimiento de los candidatos sobre la materia electoral. Estas entrevistas formarán parte de la matriz de evaluación utilizada por el IEE para seleccionar a los SEL y CAEL.

El 25 de abril, el IEE dará a conocer los resultados finales de los participantes seleccionados. A partir de ahí, se iniciará el periodo de contratación, que se extenderá del 28 de abril al 12 de junio de 2025.

El Supervisor Electoral Local (SEL) tiene la responsabilidad de coordinar, apoyar y verificar en campo y en gabinete las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por los CAEL bajo su supervisión. Por su parte, los Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL) son responsables de llevar a cabo las actividades de asistencia electoral, incluyendo la integración, entrega y recolección de los paquetes electorales, además de auxiliar en los cómputos locales de la elección.

Este proceso electoral, que se llevará a cabo el 1 de junio, representará una oportunidad crucial para la ciudadanía de Chihuahua de participar activamente en la organización de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial del Estado.