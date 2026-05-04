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Lunes 4 de mayo de 2026

Invitan a celebrar el Día de las Madres con Conjunto Primavera en El Palomar

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a asistir al espectáculo “Orquestándola Norteño Sinfónico”, que contará con la participación especial de Conjunto Primavera y se llevará a cabo el próximo 10 de mayo en Parque El Palomar, como parte de los festejos por el Día de las Madres.

El evento dará inicio a las 16:00 horas y ofrecerá una propuesta musical que fusiona la música sinfónica con el regional mexicano, con el propósito de brindar un espectáculo familiar para las y los chihuahuenses.

Autoridades municipales informaron que la presentación contará con una orquesta integrada principalmente por músicos locales, además de talento nacional e internacional, bajo la dirección del maestro Samvel Abrayaham.

Los arreglos musicales estarán a cargo de Alfredo Corrales, quien desarrolló una propuesta que busca combinar ambos géneros en un formato innovador.

Durante el concierto, Conjunto Primavera interpretará algunos de sus temas más emblemáticos, que han acompañado a distintas generaciones y forman parte del gusto del público.

Además, como parte de la celebración, se realizarán dinámicas y rifas para las madres asistentes, entre los premios destaca un automóvil como reconocimiento a su labor dentro de las familias chihuahuenses.

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