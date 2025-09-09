Chihuahua

29.24°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 9 de septiembre de 2025

Invitan a disfrutar funciones gratuitas en el Cine del Rejón durante septiembre

El Instituto de Cultura de Chihuahua invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una serie de funciones de cine especialmente seleccionadas para toda la familia, que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre en el Cine del Rejón.

Se proyectarán cuatro películas con temáticas variadas que prometen entretenimiento, diversión, aventura y emoción para chicos y grandes. El calendario de funciones es el siguiente: “A toda Máquina” (12 de septiembre, 7:00 p.m.), “El Dorado” (13 de septiembre, 5:00 p.m.), “Ajuste de Pérdidas” del director Jorge Scobell (26 de septiembre, 7:00 p.m.), y “Nacho Libre” (27 de septiembre, 5:00 p.m.). La entrada será gratuita y se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar.

El Poder Judicial de la Federación recibe aumento presupuestal en el Paquete Económico 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Comparte personal de Sindicatura resultados del Cuarto Informe de Gobierno

Alumna de Secundaria Técnica 52 en Delicias ataca a madre de familia con arma punzocortante

Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional

Detienen en Ojinaga a 11 integrantes del grupo delictivo La Línea en operativo conjunto
Instala Turismo centro de acopio en apoyo a familias afectadas por inundaciones en Casas Grandes
Suma Gobierno del Estado más de 62 mil baches reparados en territorio estatal
Alerta DSPM por hackeos a usuarios de redes sociales
Alumna de Secundaria Técnica 52 en Delicias ataca a madre de familia con arma punzocortante
Aviso vial por montaje de escenario para Fiestas Patrias en Chihuahua
Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, vinculado a red de huachicol fiscal y tráfico de fentanilo: FGR
Comparte personal de Sindicatura resultados del Cuarto Informe de Gobierno

Municipios

Más Noticias

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire
Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública
Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito