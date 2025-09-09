Invitan a disfrutar funciones gratuitas en el Cine del Rejón durante septiembre

Martes 9 de septiembre de 2025

El Instituto de Cultura de Chihuahua invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una serie de funciones de cine especialmente seleccionadas para toda la familia, que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre en el Cine del Rejón.

Se proyectarán cuatro películas con temáticas variadas que prometen entretenimiento, diversión, aventura y emoción para chicos y grandes. El calendario de funciones es el siguiente: “A toda Máquina” (12 de septiembre, 7:00 p.m.), “El Dorado” (13 de septiembre, 5:00 p.m.), “Ajuste de Pérdidas” del director Jorge Scobell (26 de septiembre, 7:00 p.m.), y “Nacho Libre” (27 de septiembre, 5:00 p.m.). La entrada será gratuita y se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar.