Invitan a jóvenes de Chihuahua a tramitar su Cartilla del Servicio Militar Nacional

Miércoles 25 de febrero de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua lanzó una invitación a las y los jóvenes de la capital para tramitar su Cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN), destacando su importancia como parte de la formación cívica y el compromiso con el país.

El Secretario del Ayuntamiento señaló que la cartilla representa más que un requisito administrativo, ya que simboliza compromiso con México, disciplina, valores, amor por la patria y participación activa en la vida cívica.

Desde la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla se reiteró el reconocimiento al papel fundamental de la juventud en la construcción de una ciudad y un país más sólidos.

¿Dónde realizar el trámite?

La Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional se ubica en la calle Ochoa y 4ª, en la colonia Santa Rosa, en la ciudad de Chihuahua, donde se brinda asesoría directa sobre requisitos y procedimiento.

Las y los interesados deberán presentar:

Acta de nacimiento (original y copia)

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial (en caso de contar con ella)

Fotografías tamaño cartilla con las especificaciones oficiales

La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial del Municipio de Chihuahua, donde se detallan fechas y lineamientos específicos.

El Gobierno Municipal reiteró que el Servicio Militar Nacional fortalece valores como la disciplina, el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.