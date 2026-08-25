Invitan a médicos jubilados a regresar a consulta sin perder su pensión

Martes 25 de agosto de 2026

Ciudad de México.- El Gobierno de México lanzó una convocatoria dirigida a médicos en activo y jubilados para incorporarse a los nuevos consultorios de atención primaria que serán habilitados como parte de la estrategia para acercar los servicios de salud a la población.

Uno de los principales incentivos para los médicos jubilados es que podrán incorporarse laboralmente sin suspender su jubilación o pensión, por lo que la remuneración correspondiente a su nuevo trabajo se sumará a los ingresos que actualmente reciben.

Los nuevos consultorios estarán enfocados en atender padecimientos de baja complejidad, como gripa, diarrea y lesiones menores, además de brindar seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, incluso sin necesidad de contar previamente con una cita.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que estos espacios funcionarán como un primer punto de atención para evitar que pacientes con padecimientos menores tengan que acudir directamente a hospitales y contribuir así a reducir la saturación de los servicios de mayor especialidad.

La estrategia también contempla acciones preventivas, aplicación de vacunas, seguimiento de niñas y niños sanos y vigilancia de mujeres embarazadas, con el propósito de fortalecer la atención médica desde las propias comunidades.

Con la incorporación de médicos jubilados y personal en activo, el Gobierno federal busca contar con los profesionales necesarios para operar esta nueva red de consultorios y ampliar la cobertura de atención primaria, aprovechando también la experiencia acumulada de quienes ya concluyeron su vida laboral dentro de las instituciones de salud.