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Jueves 30 de abril de 2026

Invitan a venta de tamales con causa en apoyo a refugio de perritos en Chihuahua

El refugio Patitas de Amor Chihuahua lanzó una invitación a la ciudadanía para participar en una venta de tamales con causa, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesidades básicas de los perros que resguarda.

La organización enfrenta diversos gastos, entre ellos alimentación diaria, atención veterinaria, vacunación anual, desparasitación, control de garrapatas, así como mejoras en sus instalaciones, como la instalación de malla sombra, fumigación y la construcción de una fosa séptica. Actualmente, el refugio atiende a cerca de 60 perros.

Como parte de esta iniciativa, los días 30 de abril y la mañana del 1 de mayo se estarán recibiendo pedidos de tamales rojos, los cuales tendrán un costo de 180 pesos por docena. La entrega está programada para la tarde del 1 de mayo en el S-Mart Fuentes Mares.

Las personas interesadas en apoyar pueden realizar sus pedidos a través de llamada o mensaje de WhatsApp al número 614 111 3069. Asimismo, el refugio informó que también se reciben donaciones en especie, como croquetas, cobijas y artículos de limpieza, que podrán entregarse el día de la venta o mediante contacto en sus redes sociales.

Con esta actividad, “Patitas de Amor Chihuahua” busca el respaldo de la comunidad para continuar brindando atención y cuidado a los animales en situación de abandono.

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