Irán acusa a Estados Unidos de usar operación de rescate como “tapadera” para robar uranio enriquecido

Lunes 6 de abril de 2026

El Gobierno de Irán acusó este lunes a Estados Unidos de haber utilizado una supuesta operación de rescate como pretexto para intentar “robar uranio enriquecido”, luego de que Washington anunciara el rescate de un aviador cuyo F-15E se estrelló el viernes en territorio iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó el domingo que equipos especiales lograron recuperar con éxito al segundo tripulante de la aeronave, calificando el operativo como una misión “audaz” de búsqueda y rescate.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, cuestionó severamente la versión estadounidense y señaló que existen “muchas preguntas e incertidumbres” respecto a la operación.

Baqai destacó que la zona donde supuestamente fue encontrado el piloto, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, está “muy lejos” del área donde Estados Unidos habría intentado aterrizar en el centro de Irán.

“No debe ignorarse la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido”, afirmó.

El funcionario iraní calificó la acción estadounidense como “un desastre” y aseguró que Teherán analiza a detalle los movimientos realizados por fuerzas de rescate estadounidenses dentro o cerca de su territorio.

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