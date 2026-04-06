Internacional

27.27°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 6 de abril de 2026

Irán afirma haber atacado buque israelí, navío estadounidense y múltiples objetivos estratégicos en Israel

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán anunció este lunes que llevó a cabo ataques coordinados contra un buque portacontenedores de propiedad israelí, un navío de asalto de Estados Unidos y diversos objetivos estratégicos en territorio israelí.

A través de un comunicado difundido en su portal oficial Sepah News, el CGRI detalló que estas acciones forman parte de la ola número 98 de operaciones dirigidas contra intereses israelíes y estadounidenses, ejecutadas durante las primeras horas del día.

Según la información publicada, el buque portacontenedores identificado como “SDN7” fue impactado con misiles de crucero, lo que provocó un incendio a bordo. Paralelamente, el USS Tripoli (LHA-7) —un buque de asalto anfibio estadounidense con más de 5 mil efectivos— habría sido atacado y obligado a replegarse hacia el sur del océano Índico.

El CGRI aseguró además que lanzó misiles balísticos de precisión contra centros estratégicos en Haifa, así como contra plantas petroquímicas y empresas en Be’er Sheva. Otro objetivo habría sido un punto de reunión de fuerzas israelíes en Petah Tikva, en el centro de Israel.

Entre los blancos atacados también figuran, según Irán, un centro de producción conjunta de drones de Emiratos Árabes Unidos e Israel, y varias aeronaves estacionadas en la base aérea Ali Al Salem, en territorio árabe.

Hasta el momento, ni Israel, ni Estados Unidos, ni Emiratos Árabes Unidos han emitido una versión oficial que confirme o desmienta los hechos reportados por el CGRI.

Gaza Colgante 9% de avance y 2 mil toneladas de acero para para conectar Periférico y Teófilo Borunda

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Derriban avioneta en Guadalupe y Calvo; buscan la aeronave en zona serrana

Declaración anual 2026: quién debe presentarla antes del 30 de abril y qué multas aplican

¿Por qué volver a la Luna? Las nuevas razones detrás de la carrera espacial del siglo XXI

Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción
Buzos del Ejército buscan a mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa
Vinculan a tres por desaparición de personas
Localizan a hombre ejecutado en carretera Creel-San Juanito, Bocoyna
BMA urge al Gobierno federal a aceptar colaboración internacional sobre desaparecidos
INE elimina más de 160 mil afiliaciones de Morena por falta de autenticidad
IMSS informa cómo actuar si faltan medicamentos en recetas de hospitales públicos
Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc

Municipios

Más Noticias

Chínipas registra la temperatura más alta del estado: 37.3 °C
Audiencia constitucional por caso del relleno sanitario podría finalmente realizarse el 9 de abril: Secretaría del Ayuntamiento
Sobreviven ataque armado y aterrizaje forzoso en la Sierra de Chihuahua