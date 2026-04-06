Irán afirma haber atacado buque israelí, navío estadounidense y múltiples objetivos estratégicos en Israel

Lunes 6 de abril de 2026

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán anunció este lunes que llevó a cabo ataques coordinados contra un buque portacontenedores de propiedad israelí, un navío de asalto de Estados Unidos y diversos objetivos estratégicos en territorio israelí.

A través de un comunicado difundido en su portal oficial Sepah News, el CGRI detalló que estas acciones forman parte de la ola número 98 de operaciones dirigidas contra intereses israelíes y estadounidenses, ejecutadas durante las primeras horas del día.

Según la información publicada, el buque portacontenedores identificado como “SDN7” fue impactado con misiles de crucero, lo que provocó un incendio a bordo. Paralelamente, el USS Tripoli (LHA-7) —un buque de asalto anfibio estadounidense con más de 5 mil efectivos— habría sido atacado y obligado a replegarse hacia el sur del océano Índico.

El CGRI aseguró además que lanzó misiles balísticos de precisión contra centros estratégicos en Haifa, así como contra plantas petroquímicas y empresas en Be’er Sheva. Otro objetivo habría sido un punto de reunión de fuerzas israelíes en Petah Tikva, en el centro de Israel.

Entre los blancos atacados también figuran, según Irán, un centro de producción conjunta de drones de Emiratos Árabes Unidos e Israel, y varias aeronaves estacionadas en la base aérea Ali Al Salem, en territorio árabe.

Hasta el momento, ni Israel, ni Estados Unidos, ni Emiratos Árabes Unidos han emitido una versión oficial que confirme o desmienta los hechos reportados por el CGRI.