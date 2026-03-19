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Jueves 19 de marzo de 2026

Irán ataca mayor planta de gas natural en Qatar y escala tensión en Medio Oriente

Irán lanzó un ataque contra la mayor planta de gas natural del mundo, ubicada en Ras Laffan, en Qatar, como parte de su ofensiva en respuesta a acciones militares previas de Israel, lo que ha intensificado el conflicto en la región.

De acuerdo con reportes de Reuters, el bombardeo provocó daños significativos en esta infraestructura estratégica, considerada clave para el suministro global de gas natural.

La ofensiva también habría alcanzado otras instalaciones energéticas en Medio Oriente, incluidas refinerías en Arabia Saudita y complejos industriales en Kuwait, elevando aún más la tensión geopolítica en la zona.

Tras los ataques, los mercados energéticos reaccionaron de inmediato: el precio del gas en Europa registró un incremento de hasta 25 por ciento, mientras que el petróleo subió cerca de 10 por ciento ante el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro.

Especialistas advierten que los daños en la infraestructura podrían tardar meses e incluso años en repararse, lo que mantiene un escenario de incertidumbre para los mercados internacionales y la estabilidad energética global.

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