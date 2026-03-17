Irán busca jugar el Mundial en México ante tensiones con Estados Unidos

Martes 17 de marzo de 2026

La selección nacional de Irán analiza disputar sus partidos de la Copa del Mundo en México, luego de expresar preocupaciones sobre su seguridad en Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones de Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, el equipo ya mantiene negociaciones con la FIFA para trasladar sus encuentros fuera del territorio estadounidense. Esto ocurre tras los señalamientos del presidente Donald Trump, quien cuestionó la seguridad del representativo iraní en caso de jugar en ese país.

“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la Selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”, expresó Taj en un mensaje difundido por la embajada iraní en México.

Pese a la controversia, el conjunto asiático reiteró que su clasificación al torneo fue por mérito deportivo y que no puede ser excluido de la competencia. En un comunicado, subrayó que ningún país puede impedir su participación y lanzó críticas hacia la capacidad del país anfitrión para garantizar condiciones de seguridad adecuadas.

La selección iraní forma parte del Grupo G, con partidos originalmente programados en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle, donde enfrentaría a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sin embargo, la incertidumbre política y de seguridad abre la posibilidad de que México se convierta en sede alterna para sus encuentros.

Este escenario refleja cómo las tensiones internacionales pueden impactar directamente en eventos deportivos de escala global, colocando a la organización del Mundial ante un reto logístico y diplomático sin precedentes.