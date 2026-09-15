Irán descarta diálogo con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones

Martes 15 de septiembre de 2026

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, rechazó este martes la posibilidad de iniciar negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pese a que el presidente Donald Trump manifestó estar dispuesto a dialogar con Teherán.

A través de su cuenta en X, Rezaei pidió no dejarse confundir por los mensajes del mandatario estadounidense, quien ha alternado entre rechazar negociaciones y mostrarse abierto a una salida diplomática.

“No habrá ninguna negociación mientras no se cumplan las condiciones de Irán”, sostuvo el funcionario iraní.

Entre las exigencias planteadas por Teherán se encuentran el fin definitivo de la guerra y de cualquier agresión contra Irán y sus aliados en la región, incluido Hezbolá en Líbano.

El gobierno iraní también demanda el levantamiento del bloqueo a sus puertos, una indemnización por los daños ocasionados durante el conflicto, la eliminación de las sanciones económicas y el desbloqueo de los activos iraníes congelados en el extranjero.

Las declaraciones se producen después de que Trump reiterara que su administración permanece “abierta” a conversar con Irán, aunque por ahora Teherán mantiene su postura de condicionar cualquier negociación al cumplimiento previo de sus demandas.